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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
OSMANİYE - 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

OSMANİYE - 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

- Zanlının motosiklet çalma anları (güvenlik kamerası) - Zanlının adliyeye çıkarılması Osmaniye 'de 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Zanlının bazı hırsızlıkları güvenlik kamerasına yansıdıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de 10 günde 9 motosiklet çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 günde 9 motosiklet çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Güvenlik kamerası kayıtlarından K.U. (28) olduğu belirlenen zanlı, saklandığı evde operasyonla yakalandı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince cezaevine gönderildi.Öte yandan, zanlının bazı hırsızlıkları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Yazılı Açıklama Hırsız 

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