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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Osmangazi Belediyesi filyasyon ekiplerine 30 araç tahsis etti

Osmangazi Belediyesi filyasyon ekiplerine 30 araç tahsis etti

Başkan Dündar konuşması

Allah Sağlık Çalışanları İl Sağlık Müdürü 

-il sağlık müdürü konuşması
-araç teslimden detaylar
-araç detayı
-törenden detaylar

( BURSA ) BURSA

- Osmangazi Belediyesi, korona virüs ile mücadelede önemli bir görev üstlenen filyasyon ekiplerinin kullanması için Bursa İl Sağlık Müdürlüğü’ne 30 adet araç tahsis etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yeni araçların anahtarını İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz’a teslim etti. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs ile mücadelede etkin çalışmalara imza atan Osmangazi Belediyesi, son olarak sağlık çalışanlarına araç filosu desteği verdi. 30 yeni araç ile birlikte vaka takibindeki filyasyon ekipleri, virüsle mücadeleyi daha hızlı ve etkin bir şekilde sürdürme imkanı bulacak. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin otoparkında gerçekleşen araç teslim töreninde konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, pandemi sürecinde büyük bir özveri gösteren sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.
Başkan Dündar, “Salgın ile mücadele etkin bir şekilde devam ediyor. Sonbahar ile birlikte vakaların yükseldiğini görüyoruz. Tedbirlerin de daha sıkı bir şekilde uygulanması gerekiyor. Sağlık Bakanımız’ın Bursa ziyaretinde özellikle filyasyon ekiplerinin çoğaltılması gündeme geldi. Biz de bu çalışmalara 30 araç ile destek verdik. Daha önce de 7 araç tahsis etmiştik. Filyasyon ekiplerinin daha etkili çalışması adına bu araçları Sağlık Müdürlüğü’ne teslim ediyoruz. Bizlerin yapmış olduğu bu katkı ve vatandaşlarımızın duyarlılığı ile bu salgının üstesinden inşallah geleceğiz” dedi.
İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa’da son günlerde vaka artışının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğuna dikkat çekerek, bunun için ancak topyekün mücadelenin gerekli olduğunu söyledi.

“Maske, mesafe ve temizliğin bu işin olmazsa olmazı” diyen Yavuzyılmaz, “Birinci önceliğimiz kendi sağlığımızı, ardından toplum sağlığını korumak. Bu konuda bize destek veren Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize 30 araç desteği ile bu mücadelede ortak hareketin en güzel örneğini göstermiş oldular. Bizim virüsten daha hızlı koşmamız lazım. Bu virüsün en becerikli özelliği bulaşma hızı. Virüsün arkasından koşarak değil önünü kapatarak engellememiz lazım. Bu işi inşallah hep birlikte bertaraf edeceğiz. Bu araçların bize çok büyük faydası olacak” ifadelerini kullandı. (SD-Y)
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