Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi

Orman yangınına ilk müdahale gazeteciler ile vatandaşlardan geldi

Ormanlık alandan görüntü

İlk Müdahale Ormanlı Çekim Yangın Yeri İtfaiyeciler 

-Pet şişelerle ve ağaç dallarıyla alevlere müdahale eden vatandaşlar
-Alevlere müdahale eden gazeteci
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Vatandaşlar su şişeleriyle alevlere müdahale etti- Bir yandan çekim yaptı, bir yandan alevleri söndürdü ADIYAMAN

- Adıyaman’da, ormanlık alanda meydana gelen yangına ilk müdahale gazeteciler tarafından yapılırken, vatandaşlar ise su şişeleriyle alevleri söndürmeye çalıştı. Orman yangınında gazeteciler, itfaiyeciler ve vatandaşlar seferber oldu.Edinilen bilgilere göre, Türkiye Petrolleri Mahallesi üst tarafında bulunan Zeynal Abidin Türbesi yanındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz nedeni tespit edilemeyen yangını fark eden bazı vatandaşlar alevlere pet şişelerle su dökerek, bazı vatandaşlar ise kopardıkları ağaç dallarıyla söndürmeye çalıştı. Birkaç farklı noktada çıkan yangın yerine gelen gazeteciler de alevlere kopardıkları ağaç dallarıyla müdahale etti. İhlas Haber Ajansı

Adıyaman Muhabiri Cihan Kizir, bir yandan olayı görüntülerken bir yandan da görüntülediği alevleri söndürmeye çalıştı.Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman Müdürlüğü İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. 45 dakika süren yangın, yaklaşık 200 dönümlük alanı küle çevirdi. Yangında çok sayıda meşe ağacı da zarar gördü.Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bursa'da korkutan büyük yangın!Bursa'da korkutan büyük yangın!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement