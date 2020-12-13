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13 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
ORDU - Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı

ORDU - Türk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramı

- Ekiplerinden denetiminden görüntü - Kızılay ekiplerinin gelişi - Kızılay ekiplerinin çay hazırlaması - Kızılay ekiplerinin çay ve baklava ikramı yapması - Şube Başkanı Birnur Enginyurt'un konuşması - Ekiplerinden denetiminden görüntüTürk Kızılay ekiplerinden güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramıORDU (AA) - Türk Kızılay Ordu Şubesi ekiplerince kentteki kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerine çay ve baklava ikramında bulunuldu.Şube Başkanı Birnur Enginyurt, beraberindeki Kızılay çalışanlarıyla Altınordu ilçesinde şehrin giriş ve çıkışlarında kontrol noktalarında çalışan polis ve jandarma ekiplerini ziyaret etti.Ziyarette, ekiplere çay ve baklava ikramında bulunan Enginyurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin gece gündüz demeden görev başında bulunduklarını belirterek, "Onlar bizim güvenliğimiz için çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun." dedi.
Kızılay'ın her zaman polisinin ve askerinin yanında olduğunu aktaran Enginyurt, vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da uyardı.Görev başındaki polis ve askerler ise kendilerini yalnız bırakmayan Kızılay ekiplerine teşekkürlerini iletti.

Polis Jandarma Güvenlik Güçleri Kışla Irak 

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