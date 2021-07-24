ORDU - Kardeşler arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi silahla yaralandı
- Hastanenin acil girişi ve acil önünde bekleyen ambulans - Kavga eden kardeşlerin yakınları - Fenalaşan kişinin sedyeyle hastaneye alınması Ordu 'da kardeşler arasında çıkan arazi kavgasında 3 kişi silahla yaralandıORDU (AA) - Ordu 'nun Ünye ilçesinde kardeşler arasında çıkan arazi kavgasında biri ağır 3 kişi silahla yaralandı.Üçpınar Mahallesi'nde Salih D. ile kardeşleri Sabri D. (42), Senai D. (36) ve Fatıma D. (56) arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih D, tabancayla rastgele ateş açtı.Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 3 kardeş, olay yerine çağrılan ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.Tedavi altına alınan yaralılardan Sabri D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Olayın ardından gözaltına alınan Salih D, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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