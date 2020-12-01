Ordu Devlet Hastanesinin bazı poliklinikleri taşınıyor
- Ordu Devlet Hastanesinin bazı polikliniklerinin taşındığı Akyazı Semt Polikliniği - Başhekim Uzm. Dr. Atila Gürgen'in açıklamasıORDU (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) önlemleri kapsamında, Ordu Devlet Hastanesi'ndeki bazı poliklinikler, başka sağlık kuruluşu binasına taşınıyor.Hastanenin başhekimi Uzm. Dr. Atila Gürgen, Ordu Devlet Hastanesi Akyazı Semt Polikliniği önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kovid - 19 nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sayıların arttığını söyledi.
Bu durumun da kurumların altyapılarını, özellikle yoğun bakım altyapıları açısından güçlendirmesine ihtiyaç duyulmakta olduğunu belirten Gürgen, şöyle konuştu:"Bu nedenle kurumumuzda bulunan göz ve psikiyatri polikliniklerinin olduğu, İl Pandemi Kurulu kararında da yazdığı üzere yoğun bakım alanına çevrilmesi planlandı. Ayrıca kurumlarda ve özellikle hastanelerdeki yoğunluğu da azaltmak amacıyla göz, psikiyatri, fizik tedavi ve yakın zamanda da cildiye polikliniğini de ekleyeceğiz. Bu branşları, Akyazı Mahallesi'ndeki semt polikliniğine taşıma kararı verildi. "Gürgen, oluşabilecek yoğunluğa karşı önlemleri aldıklarına işaret ederek, "Sosyal mesafeye dikkat edecek şekilde hastalarımızı almaya gayret gösteriyoruz. Fiziki şartlar şu an için burada uygun. Hastalarımız da zaten randevu usulü ile geldikleri için bu konuda sıkıntı yaşanacağını pek düşünmüyorum." dedi.
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