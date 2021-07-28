Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Ordu’da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ordu’da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Ordu’da minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kaza yerinden görüntüler

( ORDU ) ORDU

Hastane 


- Ordu'nun Altınordu ilçesinde minibüsün çarptığı 7 yaşındaki çaptığı çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Bucak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlhan Sağlam idaresindeki 52 S 0145 plakalı minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki Türkan Zilan Yılmaz isimli çocuğa çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan çocuk, olay yerindeki bir araç ile Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (SK-SLH-Y)
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı