Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı

Önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli sürücü kaza yaptı

Olay anı güvenlik kamerası

Kamera Güvenlik Kamerası Trol 

-Olay yerinden detay
-Sokaktan detay
-Kedi detay
-detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL)- Motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı İSTANBUL

- Eyüpsultan’da seyir halindeyken önüne fırlayan kediyi son anda fark eden motosikletli devrildi. Yan yatan motosikletli hafif şekilde yaralanırken, kaza anı kameraya böyle yansıdı.Olay geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi Avşar Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde seyir halinde olan motosikletli, park halindeki araçların arasından fırlayan kedi nedeniyle aracının hakimiyetini kaybetti. Kontrolünü kaybeden motosikletli yan yattı. Kurye hafif şekilde yaralanırken, kedi ise hızlıca kaçtı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
a