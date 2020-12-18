Önce ellerine dezenfektan sıktı, sonra sadaka kutusunu çaldı

-pastanenin içi

-hırsızlar



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Kadıköy’de bir pastaneye gelen 2 kişi çalışanları oyaladı, daha sonra dezenfektan sıkma bahanesi ile tezgahın yanında bulunan sadaka kutusunu çaldı. Onlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde Kadıköy Yeldeğirmeni Mahallesi'nde bulunan bir pastanede gerçekleşti. Bir erkek ve bir kadın pastaneye gelip bir süre çalışanlarla müşteri gibi konuştu.

Etrafı iyice kolaçan eden hırsızlar daha sonra erkek olan şüpheli pastane çalışanını tezgâhtan uzaklaştırdı. O sırada pastanenin içinde ürünlere bakan kadın şahsın dezenfektanı eline sıkma bahanesi ile sadaka kutusunu çantasına attı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Pastanenin işletmecisi Enver Özenç, "2 kişi içeriye giriyor ne alabiliriz diye çalışan elemanımızı oyalıyorlar dezenfektan sıkma bahanesi ile kadın gelip dezenfektanın yanında bulunan sadaka kutusunu çantasının içine koyuyor" dedi.





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