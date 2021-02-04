Önce duraksadı sonra kaçtı... Karşıya geçmek isteyen kadına hızla çarpıp kaçtı

-Kazanın yaşandığı olay yerinden görüntüler,

-Adli tıp kurumu genel ve detay görüntüleri,

-Genel ve detay görüntüler

-Kadının fotoğrafı



( GAZİANTEP )- Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan kadın 10 günlük yaşam savaşını kaybetti- Kaza anları saniye saniye kaydedildi GAZİANTEP



- Gaziantep'te, cadde üzerinde yolun karşıya geçmek isteyen kadına, penalvan tipi araç çarptı. Kazadan 10 gün sonra yaralı kadın hayatını kaybederken, kaza yapan aracın ise önce duraksadığı sonra da kaçtığı ortaya çıktı. Kaza, yaklaşık 10 günce Şahinbey ilçesi 23 Nisan Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde simit almak için evinden çıkan Fatma Neslihan Özdere (49), yolun karşına geçmek istedi. Bu esnada kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı ve aşırı süratli olduğu iddia edilen panelvan tipi araç talihsiz kadına çarparak metrelerce sürükledi. Sürücü önce duraksadı sonra kaçtı Kaza anları çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, Özdereye'ye çarpan araç sürücü ise aracıyla beraber olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Fatma Neslihan Özdere'yi Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Özdere, hastanede tedavi gördüğü 10 günlük süreçte yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kadının cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edilecek. Öte yandan 10 gün önce yaşanan kazadan sonra kaçan sürücü ise hala bulunamadı. Olayla ilgili geniş çaplı incelemenin ve sürücüyü arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.



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