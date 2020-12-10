Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu

Ölümüne yolculuk...Patenci gençten kamyon arkasında şehir turu

Gencin kamyonetin arkasına asılması

Kamera 

-seyretmesi
-detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da patenci genç kamyonun arkasına tutunarak şehir turu yaptı. Gencin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Gökdere Kavşağı ile Merinos Kavşağı arasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir süre kendi kendine giden patenci kamyonu gördü. Kamyonun arkasına yaklaşan genç tek el ile tutunarak dakikalarca şehir turu attı. Ölümüne yolculuk yapan patenci genç daha sonra gözden kayboldu. Yetkililer, hem sürücüleri hem de gençleri uyararak benzer hareketlerin kazaya davetiye çıkardığını ifade ettiler.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı