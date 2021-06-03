Ölümün kıyısından döndü...Pencereden aşağı sarkan şahıs düşmek üzereyken yakınları tarafından kurtarıldı

-vatandaşların battaniye açması



( KAHRAMANMARAŞ -TEKRAR) KAHRAMANMARAŞ



- Kahramanmaraş’ta bir apartmanın 3'üncü kattaki evinin penceresinden aşağı sarkan şahıs, düşmek üzereyken yakınları tarafından yakalanarak ölümün kıyısından döndü.Olay, Tekerek Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs, apartmanın 3. katındaki dairenin penceresinden aşağı sarktı. Pencereye tutunan şahsı gören vatandaşlar, şahsın düşmesine karşı önlem amaçlı olarak battaniye açtı. Kimliği belirsiz şahıs, düşmek üzereyken evdeki yakınları tarafından kollarından yakalanarak içeri çekildi. Şahsın kurtarılması ile birlikte aşağıda korku dolu gözlerle bekleyen vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.Şahsın kurtarılma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şahsın pencereden içeriye alınması yer alırken aşağıda bekleyen vatandaşların yaşadığı panik de kaydedildi.

