Ölüm uykusundan kaymakamın dikkati kurtardı, yakınları çalışmaları gözyaşlarıyla izledi

-- Yaşlı adamı arama çalışmaları

-- Yaşlı adamın bulunuşu



( AYDIN ) AYDIN



- Karacasu’daki yangında kaybolduğu düşünülen ve her yerde aranan 52 yaşındaki Dursun Doğan, alevlere yakın bir mesafede bulunan bağ evinde uyurken bulundu. Doğan, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’nün dikkati sayesinde kurtarıldı. Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi’ndeki dağlık alanda çıkan yangında, söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken, alevlerin olduğu bölgeye yakında 16 ev tahliye edildi. Tahliye edilen evlerden bir tanesi alevlerin arasında yanarak küle döndü. Yanan evin sahibi olduğu belirtilen 52 yaşındaki Dursun Doğan’ın kayıp olduğu ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması gerçekleştirildi.

Uzun süren aramaların ardından yaşlı adamdan umut kesilirken, Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü’nün dikkati sayesinde arama çalışmaları sonuç verdi. Yaşlı adamın yakınlarının ağlamasından çok etkilenerek, Dursun Doğan’ın bulunmasını kendisine görev edindiğini ifade eden Kaymakam Ülkü, ekipleri yamaçta bulunan bağ evine yönlendirdi. Adeta alevler arasında kalan bağ evine bakan ekipler, yaşlı adamı evin bir köşesinde buldu. Yaşlı adamın uyuya kaldığı için yangını fark etmediği öğrenilirken, babalarının kurtarıldığını gören yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ile Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın da yakından takip ettiği arama kurtarma çalışmaların ardından sağ salim kurtarılan yaşlı adamın yakınları, ilgilerinden dolayı ekiplere teşekkür etti. Dumandan etkilenen Doğan, Nazilli Belediyesi aracıyla kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (UE-İK-

