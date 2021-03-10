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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Ölüm böyle geldi.. Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Ölüm böyle geldi.. Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerası görüntüsü

Güvenlik Kamerası Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Olay yerinden görüntü
-Ölen sürücünün fotoğrafı

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yola çıkan otomobile çarpmamak için hamle yapan ve dengesini kaybedip yola savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Pempegüllü Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ömer Uçar idaresindeki 35 DC 2039 plakalı motosiklet, o sırada yola çıkmak üzere olan A.K. yönetimindeki 41 UV 782 plakalı otomobile çarpmamak için hamle yaptı. Bu sırada dengesini kaybeden motosiklet sürücüsü yola savrularak, otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı motosiklet sürücüsü, ağır yaralı olarak tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Ömer Uçar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaza anı kameraya yansıdı Öte yandan, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin yola çıkmak üzere olduğu, bu sırada yolda seyir halinde olan motosikletin otomobile çarpmamak için hamle yaptığı, bu sırada dengesini kaybederek düştüğü ve motosiklet sürücüsünün yola savrulduğu görülüyor.
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