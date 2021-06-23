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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Okullarında öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

Okullarında öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun etkinlikler düzenleniyor

öğrenciler oyun oyun oynarken genel detaylar

( KIRKLARELİ ) - KIRKLARELİ

Kütüphane Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğrenciler 


- Kırklareli’nde okullarda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler yapılıyor. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kırklareli’nde de okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler gerçekleştiriyor. Yeni tip korona virüsüyle mücadele kapsamında uzaktan eğitim gören öğrenciler öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla vakit geçirmenin heyecanını yaşıyor. Kırklareli’nin Kavaklı beldesinde bulunan Atatürk İlkokulunda Masal Otobüsünde öğretmenler öğrencilere masal ve hikayeler anlattı. Okul bahçesinde, oyun oynuyor, resim ve müzik etkinliklerinin yanı sıra kütüphanede kitap okuyan öğrenciler akıl ve zeka oyunlarıyla arkadaşlarıyla zaman geçiriyor. Tüm okullarda öğrencilerin ihtiyaçlarına göre etkinlikler yapıldığını dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kalkan, masal otobüsüyle tüm okulları gezeceklerini söyledi.

(HÇ-
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