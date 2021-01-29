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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Öğrencileri EBA TV’siz bırakan yeraltı fiber hırsızları yakalandı

- Öğrencileri EBA TV’siz bırakan yeraltı fiber hırsızları yakalandı

Şüphelilerin çıkartılması

Polis Akalan Hırsız Öğrenciler Irak 

-Araca bindirilmesi
-Emniyetten detaylar

( ANTALYA ) - Öğrencileri EBA TV’siz bırakan yeraltı fiber hırsızları polis tarafından yakalandı- 44 farklı adreste yaklaşık 1 milyon lira değerindeki kabloları keserek çalan şüpheliler, adliyeye sevk edildi ANTALYA

- Antalya’da 44 farklı adreste yaklaşık 1 milyon lira değerinde fiber internet kablolarını keserek çalan ve EBA TV başta olmak üzere, internet kullanıcılar ve öğrencileri mağdur eden 3 şüpheli ,polis tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa, Kepez ve Aksu ilçelerinde internet sisteminde aksamalar yaşandığı üzerine inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda 10 Kasım 2020 ve 27 Ocak 2021 tarihleri arasında 44 farklı adreste Türk Telekom’a ait yeraltı fiber internet kablolarının kesildiğini tespit eden ekipler, şüphelilerin adresini tespit edip belirlenen adreslere eşzamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheli A.A, O.S. ve O.E.A. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin normal değeri 1 milyon lirayı bulan, hurda değeri ise 259 bin 500 TL olarak yeraltı kablolarını kestikleri, farklı adreslerde de 17 bin lira değerinde rögar kapaklarını çalarak hurdacılara sattıkları tespit edildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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