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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
O anlar kamerada...Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı

O anlar kamerada...Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASI

Bild Kamera 

-KAZANIN ARDINDAN ÇARPIŞAN ARAÇLAR AKTÜEL
-YARALILAR
-FARKLI AÇILAR

( BURSA ) O anlar kamerada... Motosiklete aynı anda 2 araç çarptı: 3 yaralı BURSA

- Bursa'da iki araç çarpıştıktan sonra kavşaktaki motosiklete çarptı. Saniye saniye güvenlik kameralarına yansıyan kazada 3 kişi yaralandı. Kaza, İnegöl ilçesinin Mahmudiye Mahallesinde meydana geldi. Tabakhane Caddesi üzerinde seyir halinde olan Abdülbaki Ş. (24) idaresindeki 16 AGC 449 plakalı hafif ticarî araç, Şahan Ş'nin (42) kullandığı 16 CPV 07 plakalı hafif ticarî araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, sokak üzerinde seyir halinde olan Erdal B. (40) yönetimindeki 16 ABC 465 motosiklete çarparak durabildi. Kazada 3 aracın da sürücüsü yaralandı. Esnaflar yaralılara yardımcı olmak için sandalye getirdi. 3 yaralı kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ânı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (SB-AÇ-MŞ)
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