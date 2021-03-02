Normalleşme sürecinin ilk gününde çiftlerin nikah sevinci

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( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Normalleşme süreciyle birlikte orta risk gurubunda yer alan Elazığ’da çiftler soluğu evlendirme dairesinde aldı. Bazı çiftler nikah günü almak için bazıları da yakınlarıyla nikah kıydırmak için geldi. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda nikah ve düğünlere katılımın düşük ve orta riskli illerde maksimum 100 kişi olacağı ve süresinin de 1 saati aşmayacağı kararlaştırılmıştı. Karar sonrasında orta risk gurubunda yer alanda Elazığ’da normalleşme süreci başladı.

Süreçle beraber uzun süredir bekleyen ve nikahları erteleyen çiftler, soluğu evlendirme dairesinde aldı. Güneşli havada Kültür Park manzarasında nikahlarını kıyılan çiftler, büyük mutluluk yaşadı. Üç aydır bu mutlu günü beklediklerini belirten Fatma Bal,"Çok şükür yasaklar kalktı ve bu gün geldi.Çok mutluyuz, Allah herkese böyle bir günü nasip etsin. Biz de pandemiden dolayı bekliyorduk. İnşallah, nikah kıymak isteyen tüm çiftlere böyle bir gün nasip olur” dedi.

Nikah Memuru Özkan Demirel ise “ Bugün normalleşmenin ilk günü. Artık bundan sonra bu sürece girdiğimizden dolayı hem müracaatlar hem nikahlar yoğunluk kazanmaya başlayacak. Vatandaşlarımız zaten bugüne kadar pandemi sürecinden dolayı bayağı bir ötelenmiş randevuları vardı. Diyebiliriz ki, bütün vatandaşlarımız bu normalleşme sürecini bekliyordu. Bir mutluluk içerisinde geçirmelerine sebep olacak bir dönem” diye konuştu.

(RY-HİV-



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