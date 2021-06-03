Normalleşme sonrası Gaziantep'te çarşı yoğunluğu arttı

-maske takmayanlardan detaylar,

-mesafe kuralına uymayanlardan detaylar,

-çarşıdan genel detaylar,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te yeni normalleşme ile birlikte çarşı ve merkez noktalarda yoğunluk yaşandı. Gaziantep’te yeni normalleşme sonrası vatandaşlar çarşı ve merkezlere akın etti. 1 Haziran'da başlayan yeni normalleşmeyle beraber kentteki tarihi mekanlarda, çarşılarda ve alışveriş noktalarındaki insan yoğunluğunda ciddi bir artış gözlendi. Kısıtlamaların gevşetilmesinin ardından rehavetin arttığı şehirde, uyarılara rağmen kimileri maskesiz sokağa çıkarken kimileri ise maskelerini elinde taşıdı. Vatandaşların bazılarının ise maskelerini çenesine takması dikkat çekerken, çarşı ve meydanlarda sosyal mesafe kuralı da göz ardı edildi. (FP-SVY-Y)

