Nizip'te ev ve iş yeri hırsızlığı: 5 şüpheli yakalandı

-Hırsızların işyerlerine gelmesi

-Hırsızların olay yerinden uzaklaşması

-Hırsızların emniyet önünde çekilen fotoğrafları



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 3 iş yeri ve 1 evi soyan 5 hırsızı güvenlik kamera görüntülerinden tespit ederek yakaladı. Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri 3 işyeri ve 1 evde gerçekleşen hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek aydınlattı. Güvenlik kamera görüntülerinden zanlıların kimliğini tespit eden ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan H.A, F.Z, A.K, M.T, ve A.Y. isimli 5 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 şüpheli Nizip Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlıların hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken hırsızların görüntülerdeki rahat tavırları dikkat çekti.



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