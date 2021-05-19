Nişantaşı’nda sanatçıdan balkonda 19 Mayıs konseri

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Nişantaşı sakinleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı müzisyen Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil’in evlerinin balkonunda gerçekleştirdikleri mini konserle kutladı.19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı pandeminin gölgesinde geçmesine gönlü razı olmayan müzisyen Yiğit Sarıkaya ve Biyolog Mehmet Kandil evlerinin balkonunda Nişantaşılılara mini konser verdi. Meşrutiyet Mahallesi, Rumeli Caddesi’nde gerçekleşen konserde Sarıkaya kemanıyla İstiklal Marşı, İzmir Marşı gibi milli marşlarımızı icra etti. Nişantaşı sakinleri ise marşlara eşlik ederken, bir yandan da Türk Bayrakları salladı. Korona virüs nedeniyle evlere kapanan vatandaşlar, kısa da olsa 19 Mayıs’ı mini bir konserle kutladı.

