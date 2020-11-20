NİĞDE - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı
- Polis ekiplerinin anons geçmesi - Esnafın dükkan kapatmasından genel ve detay görüntülerNİĞDE - Niğde 'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de iş yerleri kepenk kapattı.Polis ekipleri, kent merkezinde devriye görevi yürüterek anonslarla vatandaşları uyardı.İş yerlerinin kapanmasıyla kentte sesizkli hakim oldu.
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