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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
NİĞDE - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

NİĞDE - Saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu

- Saat 19.19'da İstiklal Marşı okunması - Sitenin bahçesinde toplananlar - Site bahçesinde İstiklal Marşı okunması - Valilik binası önünde Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Akpınar'ın İstiklal Marşı okunmasıNİĞDE - Niğde , Kırşehir, Kayseri ve Yozgat'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümünde, saat 19.19'da hep bir ağızdan İstiklal Marşı okundu. - Niğde Niğde 'de Aşağı Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir sitede, Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi.
Etkinlik kapsamında saat 19.19'da İstiklal Marşı okundu.Site sakinleri de bayraklarıyla marşa eşlik etti.

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