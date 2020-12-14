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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

NİĞDE - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in fotoğrafları incelemesi ve oy kullanması - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir'in konuşması Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıNİĞDE (AA) - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Özdemir, AA muhabirleri ve foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen ve oylamaya sunulan fotoğrafları inceledi.Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" başlıklı fotoğrafına oy veren Özdemir, spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", haber kategorisinde ise Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğraflarını tercih etti.Özdemir, AA'nın her yıl, o yılı özetleyen fotoğrafları çok güzel şekilde yakaladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:"AA, anı ölümsüzleştiriyor. Bu yıla koronavirüs damgasını vurdu. Bundan dolayı sağlık çalışanlarımızın çok fotoğrafı vardı, bu seneyi özetleyen, sağlık çalışanlarının yaptığı fedakarlığı ve canları pahasına çalışmalarını özetleyen fotoğrafı seçtik. Diğer kategorilerde de çok güzel fotoğraflar vardı. AA'ya çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Tarihe çok güzel notlar düşüyor, bu anları ölümsüzleştiriyor. İnşallah bundan sonraki yıllarda çok daha güzel, sağlıktan ve mutluluktan bahseden fotoğraflar seçmek dileğiyle. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Ölümsüz Koronavirüs Muhabir Allah Sağlık Çalışanları 

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