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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Niğde’deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

Niğde’deki FETÖ operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

Zanlıların adliyeye getirilişi

Mahrem Akalan Trol 

-Detaylar
-Adliyeden görüntü

( NİĞDE ) - NİĞDE

- Niğde’de merkezli 7 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 6'ı adliyeye sevk edildi. Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 16 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye gönderildi. (YE-AG-
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