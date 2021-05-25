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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
NİĞDE - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı ziyarete açıldı

NİĞDE - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı ziyarete açıldı

- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı - Protokol üyelerinden tırı ziyaret etmesi - Niğde Valisi Yılmaz Şimşek'in konuşması - Toplu fotoğraf çekimiCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde 'de ziyarete açıldıNİĞDE (AA) - Türkiye turuna 19 Şubat'ta Edirne'den başlayan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, Niğde 'de ziyarete açıldı.Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, siyasi parti temsilcileri ve davetliler, Ömer Halisdemir Meydanı'nda konuşlanan tırı gezdi.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Mehmet Uğurlu, ziyaretçilere tır hakkında bilgi verdi.Vali Şimşek, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Amaç, ülkemizin zenginlikleri olan teknolojileri, kazanımları halkımıza tanıtmak. Özellikle milli gururumuz olan insansız hava araçlarının sunumları tırda mevcut. Niğde lileri, bu tırı ziyaret etmeye davet ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Tırı, yeni tip koronavirüs tedbirleri alınarak, 28 Mayıs saat 20.00'ye kadar ziyaret edilebilecek.

Koronavirüs İletişim Teknoloji Siyasi Parti Ziyaretçiler 

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