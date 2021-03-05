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05 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
NEW YORK - Times Meydanı'nda, tepkiler üzerine indirilen ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

NEW YORK - Times Meydanı'nda, tepkiler üzerine indirilen ucube FETÖ ilanına karşı dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı

- New York caddelerinde dolaşan dijital ekranlı kamyonetin görüntüleriNEW YORK (AA) - ABD'nin dünyaca ünlü New York 'taki Times Meydanı'nda, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu grup tarafından Türkiye'yi karalamaya yönelik verilen ve tepkiler karşısında kaldırılan reklama karşılık bugün dijital ekranlı kamyonet dolaştırıldı. Türk - Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) organizasyonuyla Times Meydanı'nı dolaşan kamyonetteki dijital ekranda FETÖ örgütünün iç yüzünü ve 15 Temmuz darbe girişimini anlatan görseller yayınlandı.

Darbe Girişimi 

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