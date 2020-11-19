NEW YORK - Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid-19 test merkezleri kuruldu
New York 'da Şükran Günü öncesi ücretsiz Kovid - 19 test merkezleri kurulduNEW YORK (AA) - ABD’nin New York kentinin Queens bölgesinde, Kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü öncesinde ücretsiz koronavirüs (Kovid - 19) test merkezleri kuruldu. New York lular kurulan merkezlere gelerek Kovid - 19 tespitinde kullanılan PCR testi yaptırdı.
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