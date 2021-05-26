NEW YORK - Siyahi George Floyd ölümünün birinci yılında New York'ta anıldı
- George Floyd'u anma etkinliğinden görüntüler - Etkinliğe katılanların görüntüleriNEW YORK (AA) - ABD'de siyahi hakları konusunda sembolleşen George Floyd, ölümünün birinci yılında Minneapolis'te vurulduğu sokak başta olmak üzere, ABD'nin bazı merkezlerinde ve yurt dışı temsilciliklerinde anıldı. New York 'ta George Floyd'u anmak için Cadman Plaza önünde program düzenlendi.
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