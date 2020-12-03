NEW YORK - Koronavirüs önlemlerine uymayıp tutuklanan bar sahibine destek gösterisi
- Barın önünde toplanan kalabalıktan detaylar - Kalabalığa seslenen insanlardan detaylar - Kalabalığın slogan atması - Güvenlik önlemi detaylarıNEW YORK (AA) - ABD'nin New York şehrinde, koronavirüs önlemlerine uymayıp iç mekanda hizmet vermeye devam eden bar sahibi tutuklandı. Barın önünde toplanan bir grup ise, bar sahibine destek için slogan attı. Gösteri sırasında polisin önlem aldığı görüldü.
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