Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
NEW YORK - İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı

NEW YORK - İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı

- İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptan görüntüler - Sloganlar atılması - Pankart ve dövizlerden görüntüler - Bir gösterici ile röportaj - Grubun yürüyüşe geçmesiNEW YORK (AA) - ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.Manhattan 2. Cadde'de bulunan Başkonsolosluk binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlarla İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki baskılarını ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etti.

Özgürlük Protesto İsrail Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement