NEW YORK - İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek için gösteri yapıldı
- İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan gruptan görüntüler - Sloganlar atılması - Pankart ve dövizlerden görüntüler - Bir gösterici ile röportaj - Grubun yürüyüşe geçmesiNEW YORK (AA) - ABD'nin New York şehrinde bulunan İsrail Başkonsolosluğu önünde Filistin'e destek gösterisi yapıldı.Manhattan 2. Cadde'de bulunan Başkonsolosluk binası önünde toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Filistin bayrakları ve "Filistin'e özgürlük" yazılı pankartlarla İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'teki baskılarını ve Gazze'ye yönelik hava saldırılarını protesto etti.
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