NEW YORK - Guterres: 'Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır'
NEW YORK - Guterres: "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır" - Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu - BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmaNEW YORK (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) 67. Genel Kurulu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplandı. Genel Kurulda konuşma yapan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres "Yeryüzünde bir cehennem varsa o da Gazze'deki çocukların hayatlarıdır. Çatışmalar derhal durmalı." dedi.
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