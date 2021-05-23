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23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
NEW YORK - Binlerce kişi New York'ta Filistin'e destek olmak için yürüdü

NEW YORK - Binlerce kişi New York'ta Filistin'e destek olmak için yürüdü

- Filistin'e destek için toplanan kalabalığın havadan görüntüsü - Sunnyside bölgesinde toplanan kalabalığın Filistin Bayrakları ile yürümesi ve sloganlar atması New York 'ta binlerce kişi Filistin'e destek için yürüdüNEW YORK (AA) - ABD'nin New York kentinde binlerce kişi, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını kınamak için gösteri yaptı. New York 'un Queens bölgesinde bulunan Sunnyside'da toplanan kişiler, Filistin'e destek için caddelerde yürüyüş gerçekleştirdi.Öğle saatlerinden itibaren kent meydanında toplanmaya başlayan kalabalık, ellerinde Filistin bayraklarıyla "Filistin'e özgürlük." ve "Gazze'ye özgürlük." gibi sloganlar atarak gösteri yaptı.Daha sonra Queens caddelerinde yürümeye başlayan göstericiler, Filistin'e destek, İsrail ile ABD yönetimlerine tepki sloganları attı.Polisin güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş olaysız sona erdi.ABD'nin farklı kentlerinde de hafta sonunda Filistin'e destek gösterilerinin organize edileceği bildirildi.
- İsrail'in Gazze saldırılarıİsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın 248 Filistinli hayatını kaybetmiş, 120 binden fazla kişi evlerinden olmuştu.

Hafta Sonu Özgürlük Alabalık İsrail Saldırı 

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