Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
NEW YORK - ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

NEW YORK - ABD'nin California eyaletindeki silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler - Polis ekiplerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinden görüntüler - Polis, şüphelinin ölü ele geçirildiğini bildirdiNEW YORK (AA) – ABD’nin California eyaletine bağlı San Jose kentinde yaşanan silahlı saldırıda, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralı olduğu bildirildi.
San Francisco şehrinin güneyindeki San Jose'nin Polis Departmanının, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, polis ekiplerinin şehir merkezindeki silahlı saldırıya karşılık verdiği bilgisi paylaşıldı.Paylaşımda, Santa Clara Bölgesi Şerif Departmanı ekiplerinin de olay yerinde olduğu belirtilerek “Bu, hala devam eden aktif bir olay, biz soruşturmamızı yürütürken herkesin bölgeden uzak durmasını rica ediyoruz.” uyarısı yapıldı.Kısa süre sonra Amerikan medyasına açıklama yapan polis yetkilileri, söz konusu silahlı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.Olayla ilgili soruşturma başlatılırken ilerleyen saatlerde bölge savcılığının basın toplantısı düzenleyeceği kaydedildi.

Silahlı Saldırı Basın Toplantısı Toplantı Polis Ekipleri Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement