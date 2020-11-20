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20 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

NEVŞEHİR - Yeni 'Kovid-19 tedbirleri' uygulanmaya başlandı

- Nevşehir 'deki iş yerlerinin kapanması - Alışveriş mağazalarından çıkan vatandaşlar - Polisin esnafı uyarması - Kent esnafından İshak Alkan ile röportaj - Esnafın pastanesini kapatmasıNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'de yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında saat 20.00'de çeşitli iş yerleri kapandı.Polis ekipleri, kent merkezinde devriye görevi yürüterek iş yeri sahiplerini kapatmaları konusunda uyardı.Alış veriş merkezlerinde ise güvenlik görevlileri müşterilere uyarıda bulunup, iş yerlerini boşaltarak ışıkları kapattı.2000 Evler Mahallesinde kafe işleten İshak Alkan, AA muhabirine, tedbirler çerçevesinde iş yerinin faaliyeti saat 20.00 itibariyle son verdiğini belirtti.
Koronavirüs ile mücadele sürecinde bir an önce başarıya ulaşılmasını temenni ettiğini kaydeden Alkan, "Koronavirüs tedbirlerinden dolayı iş yerimizi yarın saat 10.00'a kadar kapatıyoruz. Çalıştığımız süreçte de tedbirlere uymak koşuluyla hizmet sunuyoruz. Aşı çalışmalarının başarıyla sonuçlanmasını diliyorum." dedi.
Kentte, esnafın karara uyduğu görüldü.

Koronavirüs Muhabir 

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