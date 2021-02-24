NEVŞEHİR - Öztrak: 'Borçlanarak büyüyen değil, üreterek büyüyen bir Türkiye istiyoruz'
NEVŞEHİR - Öztrak: "Borçlanarak büyüyen değil, üreterek büyüyen bir Türkiye istiyoruz" - CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak’ın açıklamalarıNEVŞEHİR (AA) - CHP Ekonomi Masası üyeleri, parti sözcüsü Faik Öztrak başkanlığında, iş insanları ve turizm temsilcileriyle bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, düzenlenen toplantıda konuştu. (5)
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım