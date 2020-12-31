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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Nevşehir’de korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Nevşehir’de korkutan yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

İlk Müdahale Trol 

-OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-İTFAİYE EKİPLERİNİN YANGINA MÜDAHALE ETMESİ

( NEVŞEHİR -DRONE) NEVŞEHİR

- Nevşehir Bekdik Mahallesi TOKİ blokları 3. etapta bulunan bir apartman dairesinde çıkan yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.Edinilen bilgilere göre, Bekdik Mahallesi TOKİ blokları 3. etapta bulunan bir apartman dairesinin 6. katında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Apartman dairesinde çıkan yangın apartman sakinlerinin korku dolu anlar yaşamasına neden olurken apartmanda bulunan ve dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı.Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından apartman dairesinde çıkan yangını kontrol altına alırken soğutma işlemleri devam ediyor.
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