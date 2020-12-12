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12 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Nevşehir’de kısıtlamada sokak konserleri düzenlendi

Nevşehir’de kısıtlamada sokak konserleri düzenlendi

DRONE GÖRÜNTÜSÜ

Psikoloji Allah 

-ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSÜNÜ MAHALLELERDE GEZMESİ
-MÜZİSYENLERDEN GÖRÜNTÜLER
-APARTMAN CAM VE BALKONLARINA ÇIKAN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜLER
-BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI İLE RÖP.

( NEVŞEHİR -DRONE)- Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara sokak konseri düzenlendi NEVŞEHİR

- Nevşehir Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentteki mahallelerde sokak konserleri düzenledi.
Nevşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşların canlarının sıkılmaması amacıyla konser düzenlendi.
Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konserde üstü açık otobüs ile şehir turu yapan Nevşehir Belediyesi Müzik topluluğunun türkülerine vatandaşlarda balkon ve camlara çıkarak eşlik etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada "Hemşehrilerimizin psikolojik yıpranmışlıklarına çözüm üretmek amacıyla sokak konserlerini başlattık" dedi.
Arı, “Virüs belasının artmasıyla hafta sonları kısıtlama oluşturulmaya başlandı. Biz de evlerinde olan hemşehrilerimizin psikolojik yıpranmışlıklarına çözüm amacıyla sokak konserlerini yeniden başlattık. Belediye olarak insanlarımızın sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını da gidermeye gayret ediyoruz. Bu anlamda bir araya gelemiyorduk. İnsanlar madem evlerinde çıkamıyorsa biz vatandaşlarımızın ayağına gideriz dedik. Vatandaşlarımızın moral ve motivasyonlarına bir nebze katkımız olsun diye konserleri başlattık. İnşallah keyifli bir zaman geçirirler" ifadelerini kullandı.
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