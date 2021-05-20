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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
NEVŞEHİR - Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu

NEVŞEHİR - Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulundu

- Jandarmanın kamera kayıtlarında traktörün geçişini tespit etmesi - Arama çalışmaları - Traktör ve cesedin bulunduğu alan - Arama kurtarma ekibinden Ahmet Can Karataş ile röportaj Nevşehir 'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişinin cesedi dere yatağında bulunduNEVŞEHİR (AA) - Nevşehir 'in Ürgüp ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu kişi ölü bulundu.Aksalur Mahallesi'nde dün öğle vakti traktörle evinden ayrılan Osman Aksoy'un (90) akşam geri dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.Jandarma, AFAD ve İHH Arama Kurtarma ekiplerinin gece başlattığı çalışmalar kapsamında, çevre köylerin muhtarlıklarına ait güvenlik kameraları incelendi. Aksoy'un en son Çökek köyünden geçtiğinin belirlenmesi üzerine arama çalışması bu bölgeye kaydırıldı.Ekipler, köyün Bağlar mevkisindeki kurumuş dere yatağında traktörün enkazı ile Aksoy'un cesedine ulaştı.Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Aksoy'un cenazesi, Ürgüp Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Cenaze Kurtarma Ekibi Muhtarlıklar Dere Yatağı 

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