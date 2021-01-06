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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Nefes zorluğu çeken ve dişleri ters çıkan köpek için seferberlik

Nefes zorluğu çeken ve dişleri ters çıkan köpek için seferberlik

operasyon ve röportaj

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

Sokak Köpeği Diş Hekimi Karahisar Ameliyat Düşünür 


- Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, ön üst kesici dişlerindeki anomaliden kaynaklı üst solunum yolu enfeksiyonu ve nefes almada zorluğu yaşayan sokak köpeği, hayırsever diş hekimi ve veteriner hekimin başarılı ameliyatı ile sağlığına kavuştu. Sokak köpeğinin nefes alma problemi gören vatandaşlar durumu veteriner hekim Tahsin Dalkılıç'a haber verdi. Sokak köpeğinin rahatsızlandığının dişlerinden kaynaklandığını belirten Dalkılıç, diş hekimi Ahmet Şahin Özdemir ile birlikte köpeği ameliyat etti. Köpek başarılı bir ameliyatlara sağlığına kavuşurken, hayırsever Diş Hekimi Ahmet Şahin Özdemir, ''Sokak hayvanımızın nefes almasında, ağızda ve yemek yemesinde problemler vardı. Problemli olan iki üç tane dışi vardı onların çekimini yaptık. En kısa zamanda inşallah normal hayatına devam edecektir. Sokak hayvanlarını da bir canlı olarak düşünürsek onlara her zaman yardım etmek zorundayız. Bu konuda ben her zaman desteklerini veren derneklere teşekkür ediyor, vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum" dile konuştu, Veteriner Hekim Tahsin Dalkılıç ise, konu ile ilgili açıklamalarında, ''Bu köpeğimiz 1-2 hafta önce geldi bize. Solunum yolu enfeksiyonu olan bir köpekti. Tedaviye başlamıştık detaylı bir muayeneden sonra üst dişlerinde problem olduğunu gördük köpekte. Konu ile ilgili Ahmet bey ile görüştük diş hekimimiz. Küçük bir operasyonla alabileceğimizi söyledi dişleri. köpekteki hırıltının ve solunum yollarındaki sıkıntının giderilebileceğini söyledi.

Bugün için sözleştik küçük bir başarılı operasyonla dişlerini aldık. Bu tür rahatsızlıklardan rahat bir şekilde kurtulabilecek. İilik sadece insana yapılmaz, bunu tekrar söylemek istiyorum, çok teşekkür ediyorum'' dedi.
(RD-Y)
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