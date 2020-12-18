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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Necip Hablemitoğlu ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı

Necip Hablemitoğlu ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı

Anma töreninden görüntü

Abrin Terör Örgütü Irak 

-Şengül Hablemitoğlu'nun açıklaması
-Genel ve detay

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara'da 2002 yılında evinin önünde uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, ölümünün 18. yılında mezarı başında anıldı.Evinin önünde uğradığı suikast sonucu öldürülen Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu, 18. ölüm yıl dönümünde Karşıyaka Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törende sevdikleri tarafından anıldı. Anma töreninde FETÖ terör örgütüne yönelik konuşan Hablemitoğlu'nun eşi Şengül Hablemitoğlu, “Hablemitoğlu bizden çalındı. Diliyorum kendine her ne diyorsa bu yapı, derin mi sığ mı her ne diyorsa o kirli mekanizma bir gün dilerim paramparça olur” dedi.
Anma törenine katılan Necip Hablemitoğlu'nun sevenleri kabrine karanfiller bıraktı.
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