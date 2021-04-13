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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Rusya, Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağı sonlandırmalı”

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Rusya, Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağı sonlandırmalı”

Basın Toplantısı Stoltenberg konuşma

Asad Başsağlığı Basın Toplantısı Toplantı 

-Kuleba konuşma

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “Rusya, Ukrayna ve çevresindeki askeri yığınağı sonlandırmalı. Provokasyona derhal son vermeli ve gerginliği azaltmalı” dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Brüksel'deki NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Ukrayna ile Rusya arasında Donbass’da yaşanan gerginlikten ciddi şekilde endişe edildiğini ifade ederek NATO’nun bölgedeki durumu çok yakından izlediğini söyledi.

Stoltenberg, “Rusya, son haftalarda savaşa hazır binlerce askeri Ukrayna sınırlarına gönderdi. Bu, Kırım'ın 2014'te yasadışı ilhakından bu yana en büyük Rus askeri yığınağı. Son günlerde Ukrayna'nın doğusunda çok sayıda Ukraynalı asker öldürüldü. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine son dönemde uğradığı kayıplar için başsağlığı diliyorum. Rusya’nın oldukça büyük askeri yığınağı gayri meşru, açıklanamaz ve derinden endişe verici. Rusya, Ukrayna ve çevresindeki bu askeri yığınağı sonlandırmalı. Provokasyona son vermeli ve gerginliği derhal azaltmalı” dedi.
NATO’nun Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine desteğinin sarsılmaz olduğunu ifade eden Stoltenberg, “Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ve gayri meşru ilhakını tanımıyoruz ve tanımayacağız. Rusya'ya Doğu Ukrayna'daki militanlara verdiği desteği sona erdirmesi ve birliklerini Ukrayna topraklarından çekmesi çağrısında bulunmaya devam ediyoruz. NATO Ukrayna’nın yanında” şeklinde konuştu.
“Ukrayna, Rus dünyasının bir parçası değil” Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna’nın demokrasisini ve egemenliğine zarar vermesine Batı’nın izin vermeyeceğini ifade ederek, “Bu, dostlarımızın ve ortaklarımızın Rusya'ya vereceği çok açık ve çok basit bir mesaj. Ukrayna, Rus dünyasının bir parçası değil ve asla öyle olmayacak” diye konuştu.
Ukrayna’nın Rusya’yı caydıracak önlemlere ihtiyacı olduğunu söyleyen Kuleba, “Bu, Genel Sekreterin de belirttiği gibi, yeni bir yaptırım paketi olabilir. Ukrayna'nın savunma yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlayan doğrudan bir destek de olabilir” şeklinde konuştu.

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