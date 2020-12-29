- Nasville Polis Departmanı, ABD’de patlamaya ilişkin vücut kamerası görüntülerini yayınladı



- ABD'nin Nashville kentinde 25 Aralık’ta meydana gelen patlamaya ilişkin vücut kamerası görüntüleri Nasville Polis Departmanı tarafından yayınlandı. ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde 25 Aralık sabahı park halindeki bir karavanda patlama meydan gelmişti. Patlamada 3 kişi yaralanmıştı. Patlamanın ardından olayla ilgili soruşturmayı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) devralmıştı. Tennessee Savcısı Don Cochran dün düzenlediği basın toplantısında, 63 yaşındaki Anthony Quinn Warner'un Nashville bombacısı oldu açıklamış ve Warner’ın patlama sırasında olay yerinde bulunduğunu ve hayatını kaybettiğini aktarmıştı. Patlamada çok sayıda araç ile 40’dan fazla ev ve işyerinde maddi hasar meydana gelmişti. Nasville Polis Departmanı, patlama öncesine ve sonrasına ait yeni vücut kamerası görüntülerini paylaştı. Öte yandan patlama öncesinde bölgede bulunanlar araçtan yapılan anons ile bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarılmış, 15 dakikalık bir geri sayımın ardından patlama meydana gelmişti.



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