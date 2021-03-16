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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Narkotik köpeği TOMA sayesinde 2 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

Narkotik köpeği TOMA sayesinde 2 kilograma yakın uyuşturucu madde ele geçirildi

-Uyuşturucu maddelerin Narkotik köpeği TOMA tarafından bulunması

Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Narkotik Şüpheli Araç Polis Ekipleri 

--Zanlıların polis ekipleri tarafından götürülüşü

( ANKARA ) ANKARA

- Ankara’ya araçla uyuşturucu madde sokulacağı bilgisini alan narkotik ekipleri, durdurdukları şüpheli araçtan 1 kilo 620 gram esrar ele geçirdi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehre otomobil ile uyuşturucu madde sokulacağını tespit etti. Harekete geçen narkotik ekipleri, Gölbaşı ilçesinde şüpheli gördükleri 06 MB 7075 plakalı aracı durdurdu. Narkotik arama köpeği Toma’nın aracın arka koltuğunda duran süt kutularına tepki vermesi üzerine buraya yoğunlaşan ekipler zulalanmış vaziyette 4 parça halinde 1 kilo 620 gram plaka esrar maddesi ele geçirdi. Arabada bulunan ve Suriye vatandaşı oldukları tespit edilen M.S., A.H.M., M.D. ve İ.H. gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. (ALİ-BC -
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