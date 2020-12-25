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25 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu

Narkotik köpeği 'Galya' gizlenen 2 kilo 700 gram esrarı böyle buldu

KÖPEĞİN ARABAYI ARAMASI

Li Na Uyuşturucu Uyuşturucu Ticareti Akalan Narkotik 

-BAGAJI KONTROL ETMESİ
-ARACIN İÇERİSEN GİRMESİ
-ARKA KOLTUKTAKI ÇANTADAKİ ESRARI BULMASI
-ESRAR DOLU CANTANIN AÇILMASI
-ZANLININ ADLİYEYE SEVKİ
-ESRARLARIN PAKETLİ FOTOSU

( BURSA ) BURSA

- Bursa'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişiye yönelik operasyonda 2 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyona katılan narkotik köpeği Galya, zanlının kullandığı otomobilde çanta içerisine gizlenen esrarı kısa sürede buldu. Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.E.M.'nin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan şahsın üzerinde, ikametinde ve aracında yapılan aramalarda, otomobildeki çanta içerisine zulalanmış olan 2 kilo 700 gram esrarı Galya isimli narkotik köpeği, kısa sürede bulmayı başardı. Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan B.E.M., uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
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