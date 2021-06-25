Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
NABLUS - Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları 'gece karmaşası' eylemleri devam ediyor

NABLUS - Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları 'gece karmaşası' eylemleri devam ediyor

NABLUS - Filistinlilerin İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı yaptıkları "gece karmaşası" eylemleri devam ediyor - İsrail yerleşim karakolu "Avitar"ı çevreleyen tepelerde toplanan Filistinli gençler - Filistinli gençlerin ellerinde meşalelerle yürüyerek sloganlar atmasıNABLUS (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beyta kasabasında "Sabih" dağında inşa edilen İsrail yerleşim karakolu "Avitar"ı çevreleyen tepelerde bir araya gelen Filistinli gençler, "gece karmaşası" adını verdikleri protestolar düzenliyor. Ellerinde meşalelerle yürüyen Filistinliler, İsrail'in yerleşimci politikalarına karşı sloganlar attı.

Politika Protesto Altın İsrail İşgal 

İlgili Foto Galeriler
Kudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahaleKudüs’te protesto gösterisine İsrail polisinden müdahale
İsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlarİsrail Büyükelçiliği önünde hareketli anlar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı! İsrail Askerleri İle Filistinliler Arasında Gerginlik Çıktı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement