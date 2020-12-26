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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı

Mutfak tüpünden sızan gaz patladı: 2 yaralı

-Olay yerinden görüntüler

Polis Mutfak Tüpü Nadan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Patlamanın yaşandığı binadan görüntüler
--Ekiplerden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde bir binanın ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gazın patlaması neticesinde 2 kişi yaralandı. Olay, Koaeli’nin Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi Bülbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aydın A. isimli vatandaşın yaşadığı binanın giriş katında bulunan ardiyesindeki mutfak tüpünden sızan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Patlama sırasında ardiyede bulunan Aydın A. ve Coşkun A., yaralandı. Patlama sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın A. ve Coşkun A. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Patlama neticesinde çıkan yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (MK-
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