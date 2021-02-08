- Mutasyonlu korona virüs hastası İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi görüyor

- İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek , sosyal medya hesabı üzerinden Brezilya mutasyonlu korona virüs hastasının 1 haftadır İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğünü açıkladı. Brezilya mutasyonlu korona virüs hastasının 1 haftadır İstanbul Tıp Fakültesi’nde tedavi gördüğü öğrenildi. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, “Brezilya varyantı Covid geçiren hasta, 1 haftadır İstanbul Tıp Fakültesi'nde takibimizde. Normal Covid-19 gibi seyrediyor. Hastamızın durumu iyi” ifadelerini kullandı. (ZA-
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