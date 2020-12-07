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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

- Musul'da Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın

yangından detay

( BAĞDAT ) BAĞDAT


- Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda büyük yangın çıktı. Irak'ın Musul şehrinde bulunan Hz. Yunus Çarşısı'nda henüz bilinmeyen nedenle geniş çapalı yangın çıktı. Gece saatlerinde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sabah saatlerinde söndürüldü. Yangın sonucu onlarca dükkan ve deponun kullanılmaz hale geldiği öğrenildi. Öte yandan Hz. Yunus Çarşısı, Musul şehrinin en eski pazarlarından biri olarak kabul edilir.
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