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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Müslüm Gürses vefatının 8’inci yılında mezarı başında anıldı

Müslüm Gürses vefatının 8’inci yılında mezarı başında anıldı

Mezardan görüntü

Abrin Irak 

-Sevenleri
-Pankart
-Su dökmeleri
-Dua etmeleri
-röportajlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Merhum sanatçı Müslüm Gürses, vefatının 8’inci yılında sevenleri tarafından Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses, vefatının 8’inci yılında Zincirlikuyu'daki kabri başında anıldı. Sabahın erken saatlerinde gelen merhum sanatçının sevenleri, Müslüm Gürses ve eşi Muhterem Nur'un fotoğrafının yer aldığı pankartı mezarın yanına bıraktı. Sanatçının hayranları “Tek Aşk Müslüm Baba” yazan maskeler takarken, usta ismin mezarının üzerine su dökerek, dualar etti. “Almanya’dan Müslüm Baba’yı anmak için geldim” Yurt dışından Müslüm Gürses’i anmak için sanatçının kabri başına gelen bir vatandaş, “Almanya’dan Müslüm Baba’yı anmak için geldim, kabrini görmek için. Üçüncü gelişim mezarına beş gün iznim vardı buraya geldim. Saat beşte arkadaşımla beraber geldim” diye konuştu.
Usta sanatçıyı ölüm yıl dönümünde mezarı başında anan sevenlerinden bir başkası, “İstanbul’dan, Adana’dan, Samsun’dan Türkiye’nin her yerinden gelen var. Dualarımızı okuduk. Müslüm Baba her zaman dualarla anıldı" ifadelerini kullandı. (HK-
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